小數怕長計 水務署排隊加費

【本報訊】加風四起，基層市民百上加斤。兩間電力公司於年初上調基本電費，煤氣公司則將於下月起加價4.8%，而港鐵亦於上周日加價；水務署亦表明近30年無加水費，正研究調整收費，改善經營狀況。

家居必須開支「水電煤」中，有兩項於今年加價，中電及港燈兩間電力公司於元旦起分別增加基本電費3.1%及4.4%，雖然國際燃油價格回落，導致淨電價分別按年減7.4%及16%，但因基本電費上升，被指是「明減實加」；而香港中華煤氣則於上月公布，下月起將「標準煤氣收費」調高1.3仙，至每兆焦耳28.5仙，加幅為4.8%，而煤氣費另一部分「定額保養月費」則由9.5元加至10元。

居家出行樣樣貴 至於水費，水務署年初稱正檢討29年未曾加價的水費，上月則表明為改善經營狀況，須及時調整水費，並指水務經營帳目自1998/99年度起已錄得虧損，要靠庫房即納稅人補助用水戶，近10年赤字更顯著上升，由2013/14年度不足10億元，升約1.6倍至2022/23年度逾24億元，成本回收率亦跌穿80%。

市民交通費負擔重，其中5間巴士公司於去年獲批加價，同年6月加3.9%至7%不等，而港鐵亦按其「可加可減機制」，今年加價3.09%，上周日實施新票價；的士亦獲批今年加價，下周日（14日）起落旗加兩元，每次跳錶加一至兩毫，市區、新界及大嶼山的士落旗收費分別為29元、25.5元及24元，平均加幅分別為8.86%、9.56%及10.92%。