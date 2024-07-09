加風榨乾血汗錢 住戶叫苦連天

冀寬免期加碼至半年

公屋住戶關先生表示，現時不少店舖倒閉，樣樣都要加價，「有誰人喜歡加價」，人工又未加；認為加3%都嫌多，「不過如果你要加價，我都無辦法」。另一市民盧先生不太贊成加租，指現在居住的公屋單位租金大約2,000多元，家庭中只有兩個人賺錢，如果「搵到食」，加租是順其自然的，但現時已經好貧窮，經濟差，不少店舖關閉，又指最好將首3個月均獲豁免租金加幅的措施延伸至半年。