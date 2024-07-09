加風榨乾血汗錢 住戶叫苦連天
【本報訊】公屋租金調整對基層居民影響極大。有公屋住戶表示，現時經濟狀況差，樣樣加價，薪金卻原地踏步，更有市民指內心感到不舒服，只能接受加1%。
冀寬免期加碼至半年
公屋住戶關先生表示，現時不少店舖倒閉，樣樣都要加價，「有誰人喜歡加價」，人工又未加；認為加3%都嫌多，「不過如果你要加價，我都無辦法」。另一市民盧先生不太贊成加租，指現在居住的公屋單位租金大約2,000多元，家庭中只有兩個人賺錢，如果「搵到食」，加租是順其自然的，但現時已經好貧窮，經濟差，不少店舖關閉，又指最好將首3個月均獲豁免租金加幅的措施延伸至半年。
張女士從新聞得知公屋加租後，內心感到好不舒服，又指現時百物騰貴，居住公屋單位租金大約3,000元，可以接受加價幅度是1%。鍾女士對加租感到有壓力，指現時居住公屋單位租金近3,600元，如果租金再加10%，租金可能要4,000元，所以最好不要加價，又批當局得3個月豁免租金加幅措施作用不大。
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