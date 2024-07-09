公屋加租一成 貧戶荷包冇剩

無視經濟危如累卵 財赤填氹舔到盡 疫後本港財政赤字嚴重，政府頻吹加風，公屋亦加租，勢再添基層負擔！當局擬10月起加公屋租金10%，且不設免租，但大部分租戶將獲寬免首3個月加幅，即明年1月起才加租。當局又指公屋租戶平均加租約230元，超過60%租戶每月加租250元或以下，形容是可負擔的水平。但不少公屋居民均批評現時經濟不景、百物騰貴，憂加租加重負擔，有議員直指最低工資變一年一檢，基層市民收入或有增加，但不等於變富裕，質疑現時機制未能完全反映經濟環境，未來或需檢討；另有議員指不少公共服務亦加價，對基層壓力更大，希望當局動用更多政策支援基層租戶。

平均多收230蚊 最高達572元 房委會自2010年起每兩年檢討公屋租金，今年檢討根據既定機制，以2021年及2023年公屋租戶家庭每月平均收入計算出收入指數，結果2023年收入指數較2021年高10.73%，高於法定10%加幅上限，因此今年「封頂」加租10%，將於10月1日生效。根據房屋局提交的文件，截至今年3月，公屋租戶每月租金介乎490元至5,723元，平均為2,297元，按此計算，即加租金額介乎49元至572元，平均加約230元；除了約13%綜援戶由政府繳付租金，逾60%餘下租戶每月租金加幅僅250元或以下。

寬免3個月 明年正式開刀 當局今次沒有提出免租安排，但將寬免租金調整後首3個月的租金加幅，即明年1月起加租，約4%繳交額外租金的「富戶」則無寬免安排，於10月起繳交新租金，涉及34,700戶。文件披露，房委會預計本年度租住房屋運作帳目會有約11.67億元赤字，即使10月起加租10%，計及首3個月增幅寬免少收5.75億元，預計赤字仍將達約5.91億元，又指免租將嚴重影響房委會財務狀況的可持續性，強調公屋租金額外收入並非盈利，而是將用於興建大量公營房屋發展項目。

當局稱加幅屬可負擔程度 文件指出，由於設有10%「封頂」安排，在2007年至2023年間，家庭收入累計增加131%，而連同今次建議加租10%，公屋租金則只累計增加87%；同期公屋平均租金與公屋租戶平均家庭收入的比例，亦由9.97%逐漸下降至9.7%。房屋局局長何永賢形容加幅屬可負擔程度，當局需要一定財政收入進行日常保養維修工作，以保障公屋居民安居，又重申現行機制對基層住戶有支援，暫時有經濟困難的租戶可申請房委會租金援助計劃，合資格申請人可獲減25%或50%租金兩年，截至3月底約有22,400戶獲減租。

翻查資料，當局過往曾4度「封頂」加租10%，上一次檢討於2022年進行，當時加租1.17%，但免首12個月加租。房委會委員之一、公屋聯會總幹事招國偉表示，免租措施將加劇相關財政赤字，今次寬免3個月加幅已較預期好，平衡了雙方需要。但他亦關注按既定機制以2021年和2023年公屋居民收入作對比，兩年升幅超過10%，數字有機會滯後。

房委會委員、立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，雖然最低工資由「兩年一檢」轉為「一年一檢」，基層市民收入或會增加，但不等於變得富裕，認為現時檢討機制未能完全反映經濟環境及物價等因素，未來或需作出檢討。同樣身兼房委會委員的議員鄧家彪亦指不少公共服務加價，對基層壓力增加，而公屋有不少長者及沒有經濟能力的住戶，沒有其他收入抵銷加幅。他指，延遲實施新租金反映當局聽到意見，又希望當局動用更多政策，例如延長租金援助申請，幫助基層住戶。

當局擬10月起加公屋租金10%，且不設免租安排。 過往租金調整 加幅分布