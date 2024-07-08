撥亂反正：美國司法 各施各法

美國最高法院最近兩度「搬龍門」，收窄了「妨礙官方程序罪」的定義，以及澄清了總統刑事豁免權的範圍，令共和黨前總統特朗普面臨的多項控罪可望撤銷，或最少延後有關案件的審訊及判刑。若他在11月大選勝出重新上台執政（現在看來機會很大），便可透過撤換司法部官員來左右案件繼續，是赤裸裸的政治干預司法，而這也是美國司法制度的常態。

美國最高法院接連作出有利特朗普的歷史性裁決，兩次票數也是6比3，6位投贊成票的都是在共和黨掌權時委任的保守派大法官。民主、共和兩黨在執政時任命對自己有利的大法官，是公認的美國傳統，美國政界以至民眾似乎都已習非成是，不認為是非常大逆不道、破壞法治和司法獨立的行為，再次凸顯了美國的雙重標準。

有別於司法部官員，美國最高法院大法官是終身制，一旦通過任命便不能中途撤換。兩黨雖有權操控大法官任命人選，卻無法控制他們何時身故或因病辭職。在最近半個世紀，民主黨和共和黨掌政的年期其實相差不遠，但由於共和黨人做總統時碰巧有較多大法官去世，造就了現時最高法院保守派對自由派的6比3局面。

對於有關總統刑事豁免權的裁決，投了反對票的自由派大法官，認為會令總統變成「凌駕於法律之上的皇帝」。多家自由派媒體亦批評裁決破壞三權分立，損害美國民主。但其實美國的三權分立與民主制度早已歪曲走樣，支離破碎，特朗普和拜登前後8年的執政期，只是將有關事實向外界說得更加明明白白，毋須再遮遮掩掩。

那些自由派大法官如有足夠腰骨，大可像早前某些英國法官般，透過辭任香港終審法院非常任法官作抗議，但至今未見類似的行動或呼籲。