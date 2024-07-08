冰鑑春秋：失去控制的賴清德

美國兩岸事務專家葛萊儀與「戰略與國際研究中心」林洋，聯名發表文章，內容除對兩岸愈來愈針鋒相對，以及賴清德的強勢回應表示憂心，更建議美國必須積極鼓勵北京與台北恢復對話，甚至讓兩岸之間建立可靠的「秘密溝通管道」，以便雙方能釐清彼此的意圖，避免誤判。

如果單純把這篇文章視為學者為了緩和兩岸局勢的建言，那顯然就忽略了葛萊儀的角色所代表的意義。了解美台關係的人都知道，葛一直是幫美國傳話的要角，例如台灣大選前葛萊儀與其他學者聯名發表文章，要求美國與台灣必須保證絕不搞台獨，並保持和平統一的可能性，當時便被視為美方給賴清德的警告。而現在賴清德就任才月餘，葛萊儀再度發文，顯示美方已感到兩岸火藥味愈來愈強，已危及美國的平衡策略，而賴不斷提及「新兩國論」，更讓美方發現，賴清德不是蔡英文，這個「務實的台獨工作者」已逐漸失去控制，若再不出手干預，恐怕會讓美國捲入台海風暴中。

擺在眼前的事實是，賴清德上台到現在，對所有國計民生問題毫不在意，關注的焦點全部擺在鬥爭上面，與對岸鬥與在野黨鬥，最近海基會董事長鄭文燦捲入貪污案件下台，更讓人聯想到賴清德開始發動對黨內政敵的攻勢。似乎對賴清德來說，他將台灣的命運全然壓寶在特朗普能重回總統寶座，屆時就可依賴對中強硬的特朗普來抗衡大陸。

問題是，特朗普是個不折不扣的商人，對他而言，所有的東西都有價錢，只是要在甚麼時機賣出罷了，賴清德想要把美國拉入台海紛爭的同時，卻似乎忘記特朗普絕對不做虧本生意，出賣台灣對他而言根本小菜一碟。若賴清德繼續這樣失去控制，台灣的未來將會如何，真令人不敢想像。