筆下風雲：駭人聽聞 細思極恐

一個地方經濟轉差，治安自然惡化，當愈來愈多人陷於窮途末路，便會惡向膽邊生鋌而走險。最近香港接連發生轟動全城的惡性治安事件，一是3歲男童被人在商場公然擄走；二是手抱嬰兒的少婦遭𠝹刀色魔推入屋企圖強姦；三是有女學生在公眾地方被人從後箍頸企圖不軌。這類案件當然並非首見，但鮮少如此猖獗，香港治安崩壞，顯然同經濟不景、人心不古脫不了關係。

三宗案件的受害者總算力保不失，男童被救回、少婦脫險、女學生嚇退賊人，可謂不幸中的大幸。然而，幸運之神不可能總是眷顧受害者，要是本港經濟持續無改善，執法部門掉以輕心，更嚴重更可怕的罪案必然陸續有來。

這樣說並非無的放矢。儘管每有罪案發生，執法人員都煞有介事強調對罪案零容忍，又言必稱有決心維護本港治安，但現實卻是不斷有人挑戰法紀。甚至乎，本地黑幫氣燄囂張，港九新界隨時上演全武行，再不然就是利用南亞假難民充當刀手買兇傷人。日前天水圍一名港男，在街頭遭3名南亞刀手斬傷浴血，已是明證。至於將軍澳商場男童綁架案更是細思極恐。涉案人僅因財困便隨機擄人，全港家長人人自危。執法人員迅速破案值得肯定，但若非綁匪未算箇中老手，男童未必能安然獲救。

在接連爆出駭人案件後，執法部門高層出席活動，強調維護國安是首要行動項目的第一項，對治安問題隻字不提。重視國安無可厚非，但不等於可以放鬆打擊罪案力度。黑幫橫行、假難民肆虐、擄人勒索、入屋強姦，全部聳人聽聞；與此同時，市面執笠潮湧現，由旅遊旺區到食環署街市，拉閘店舖比比皆是。港官一味自吹自擂，無視經濟和治安惡化，絕非香港之福。