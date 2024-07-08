坦言集：順勢而行

中國「一帶一路」倡議的推行，並沒有借助政治力量去脅迫其他國家參加，主要還是依歷史上的絲綢之路的作用，以經濟利益、交流的好處來吸引各國參加。中國提供貸款建設沿途的基建，屬國與國之間的援助與合作，西方所說的「債務陷阱」是顛倒是非。為甚麼西方國家不借錢或資助這些國家發展呢？它們不少是西方的前殖民地，西方國家掠奪了利益便走。中國願意出錢出力協助它們發展，卻被西方詆毀。

發展需要資金，借錢是籌集資金的一個方法，本應是世界銀行、國際貨幣基金組織的工作。西方把持這些國際機構，不予發展中國家資助，中國近年無償資助與貸款的規模，已超越這些國際組織。中國的借貸息低，也有還款期的種種延遲還款方法。以中國老撾鐵路為例，中國的貸款和投資正改善老撾整個國家的命運，有發展便可還款，更有項目的界內界外利益，老撾等國家為甚麼要拒絕？

一帶一路最顯著的例子是中歐班列、中亞班列，乃至中國與東南亞的貨運鐵路運輸，從陸路與海路打破一直以來西方壟斷的國際貨運格局。因此，中國推動的這些鐵路貨運路線通過的地區，都得到百年未有的機遇，扭轉西方一直以來對這些國家的壓抑、封鎖和邊緣化。此所以沿途國家，愈是落後的，愈是積極參與，且用本國資金資源進行基建投資，連接上中國。

例如，在戰爭之前，烏克蘭便與波蘭爭取作為中歐班列的樞紐。烏茲別克斯坦爭取建設中吉烏鐵路，打破內陸困鎖。阿塞拜疆、老撾，乃至泰國、越南、柬埔寨亦是一樣。

烏克蘭戰爭開始後，歐盟排斥俄羅斯，但不排斥來往中國歐洲的中歐班列，波蘭尤其是放行，仍然要把波蘭發展成中歐班列的中轉地，與白羅斯的邊界通道依然保持暢通。德國仍繼續連接中歐班列的鐵路擴建工程。歐盟仍然重視中歐班列，只是把重心放在中間通道來作排斥俄羅斯。奧地利、匈牙利，以至土耳其、南高加索的格魯吉亞、阿塞拜疆，更在全力推動中間通道的聯通連接。中國投資希臘的比雷埃夫斯港、以色列的海法港，都反映希以兩國積極參與恢復傳統的絲綢之路。

與美國有關的戰爭可干擾一帶一路的發展，卻沒法扭轉或將之破壞，因為這涉及廣大國家與民眾的利益。中國的倡議只是順勢而行，但浩浩蕩蕩，莫可阻擋。