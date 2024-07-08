東方民調：應變力危機管理欠善吃苦果 立法維護關鍵設施勿蹉跎

【本報訊】本港一日內香港國際機場及電力公司齊齊出事，有議員認為，停電、資訊系統被入侵及系統故障等，均令人憂慮；又指無論原因是天災、機件故障或人為均不可輕視。政府應從多角度看待風險，包括盡快定下對維護基礎關鍵設施的策略及法例，釐定關鍵基礎設施、風險管理責任、事故報告機制等，不應單靠懲罰及責罵。

香港國際機場航班資料顯示系統於6月23日早上7時出現故障，機場客運大樓的電子屏幕、網站及手機應用程式均未能更新航班資料，機場人員一度要用白板手寫登機閘口及時間等資訊。不少旅客受影響，批評機場指示不夠清晰，亦有旅客因不清楚安排錯過航班。

資訊系統被入侵 後果嚴重 今次系統故障，再次令人關注機管局的應變能力及危機管理是否有不足之處。6月中有貨機降落時爆胎，北跑道暫停運作導致約450班客機延誤；去年8月機場網頁亦發生故障，航班資料未能更新，有資訊科技業界人士指，今次再有類似故障，機場作為大型基建，後備系統無法即時啟用，情況不理想。

同日又發生停電事件，多區出現電壓驟降，其中鑽石山鳳鑽苑有大廈停電超過一小時。中電指故障原因是連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統，懷疑受不穩定天氣影響，錄得短暫電壓驟降。事實上，中電今年來第7次供電受阻，短時間內接連發生事故，令人質疑潛藏系統性問題。

議員表示，停電、資訊系統被入侵及系統故障，令人憂慮。她認為，政府應建立就提升及保護基礎關鍵設施抗險能力及韌性的策略；並要找出根源及原因，協助基礎關鍵設施擁有人制訂管理政策及應急方案。此外，有地方更設立跨界別的關鍵設施小組，方便管理層就風險訊息及應對方法交換資訊及意見。

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