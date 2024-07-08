東方民調：關鍵設施接連釀禍 港府監管不力之過

本港近月接連發生重大事件，機場因電腦故障導致航班資料無法更新，同日中電又發生電壓驟降令多區停電；早前廣華醫院新建大樓亦因停電影響手術，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，事件反映本港民生、基建、醫療等關鍵設施一團糟，供電不穩設備老化、機場危機管理不足、醫療系統千瘡百孔。受訪者歸咎政府監管不力，以致關鍵設施薄弱，不但影響市民生活，更令國際形象受損，形容香港大倒退。

中電電力事故頻生，包括於6月23日凌晨本港多區出現電壓驟降，懷疑架空供電系統受到不穩定天氣影響而引致。政府指穩定的電力供應非常重要，機電署已成立小組調查，而中電也必須查明事故原因，提交詳細報告。另外，香港國際機場同日亦發生電腦故障，航班顯示系統未能運作，政府指事件「不應該發生」，機管局必須留意系統的適配性，指作為航空樞紐要有「世界一流」的水平。