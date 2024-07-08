偷紅Van無牌駕駛 拘2少年緝15歲仔

貪玩由旺角開到上水 涉3宗罪 旺角發生偷小巴事件！3名青少年昨晨在旺角街頭，偷走一輛紅色公共小巴，並揸「大膽車」駛到上水港鐵站附近，司機預備取車開工時發現小巴失蹤報案。小巴公司透過安裝於車上的全球定位系統，追蹤到小巴所處位置。執法人員趕至時已人去車空，但經搜索後以涉嫌無牌駕駛、偷車等3宗罪，拘捕兩名分別13及19歲男學生，並追緝另一名在逃15歲少年歸案。經初步調查，不排除他們因貪玩犯案。

昨日早上7時許，一名姓岑（60歲）小巴司機，在旺角弼街近西洋菜南街218至260號對開擬取車開工，赫然發現其紅色公共小巴不知所終，懷疑被賊人偷去，遂報案求助。消息稱，小巴上的「車Cam」拍攝到3名青少年駕乘該小巴離去。小巴公司負責人接報後，查看安裝在車上的全球定位系統（GPS）紀錄，發現該小巴正處於上水彩園路近港鐵站，遂通知人員定位地點。

其中一人僅13歲 執法人員隨即趕往彩園路查看，並且尋回該輛小巴，惟早已人去車空。人員因此在附近一帶兜截，最後於距離小巴停泊位置約100米外的港鐵上水站對開，截獲一名姓盧（19歲）青年及一名13歲少年。經進一步調查後，二人涉嫌「無牌駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」及「在沒有第三者保險下駕駛」罪被捕，他們已被扣留調查，人員亦設法追緝另一名在逃的15歲少年歸案。據悉，被捕青年及少年均為學生，與在逃的15歲少年屬朋友關係。由於車主表示無與人結怨或欠債，懷疑3人因貪玩偷走小巴。

其後，兩名小巴公司負責人接獲通知到場助查，涉案小巴沒有損毀，匙膽亦無被撬毀，司機位留下勞工手套。該輛小巴行走旺角至紅磡，旺角站頭班車於早上6時45分開出，尾班車在晚上11時30分開出。其中一名姓李司機（圓圖）表示，該路線共有10多部小巴行駛，首次有小巴被偷走，每晚司機在收工後，會將小巴停泊在站頭附近，一直都相安無事，估不到會成為賊人的目標。李又稱，涉事小巴落地數年，估計偷車賊可能因貪玩或者另有企圖而犯案。

姓李司機