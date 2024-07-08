昨34.8℃ 續創今年最熱新高

【本報訊】本港天氣持續酷熱，天文台昨早6時45分發出酷熱天氣警告，至正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏34度左右，至下午2時50分，天文台更錄得最高攝氏34.8度高溫，續創今年最熱紀錄。

上水元朗大埔逾35℃ 分區天氣顯示，於昨日下午2時50分，本港多區最高氣溫升至攝氏34度或以上，有6區更超過攝氏35度，當中橫瀾島達攝氏35.7度全港最熱；上水、打鼓嶺及元朗公園高見攝氏35.4度；赤鱲角亦高達攝氏35.3度，而大埔最高至攝氏35.1度。

黃色工作暑熱警告亦於昨早9時生效，表示部分工作環境的熱壓力頗高，直至傍晚6時取消。按勞工處發出《預防工作時中暑指引》，屬於戶外露天中等勞動的工作，每小時工作45分鐘就可休息15分鐘，例如清潔工、貨櫃操作員、送貨工人、郵政和速遞人員等。

炎熱天氣下，不少人可能會選擇游泳消暑，但港島南區的大浪灣泳灘昨日由於大浪關係懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，康樂及文化事務署呼籲市民請勿在該處游泳。

天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗以及極端酷熱的天氣，展望未來數天仍然酷熱，部分時間有陽光，亦會有幾陣驟雨。