劏房炎夏如焗爐 室溫高達41℃

收入近半付水電交租 創5年新高 本港今年平均溫度偏高，炎炎夏日之下，對居於劏房的基層而言更酷熱難當。香港社區組織協會（下稱社協）發布《劏房租戶暑熱生活及水電費狀況調查報告》，反映暑熱下劏房居民的困難及需要。調查發現有劏房戶室內氣溫高達攝氏41度，九成受訪者因居所太熱感不適，當中逾三成人感到暈眩等，調查又發現七成半受訪者指業主疑濫收水費，劏房戶需付月入近半繳交租金連水電，創近5年同類調查新高。社協建議恒常化改善家居計劃，設劏房水電津貼，支援低收入劏房戶增設「抗熱物品」，如遮光窗簾、隔熱板等，助他們度過炎夏。

本港現有超過22萬人租住包括木屋、天台屋及劏房等不適切居所。社協在今年6月至7月期間進行年度調查，訪問308位劣質居所租客，了解頻繁酷熱天氣帶來的身心影響及水電費用情況。同時在本月1日至6日期間，量度合共14個天台屋、籠屋及板房的氣溫。結果發現，14個單位樣本中，平均氣溫高達攝氏30度至41度，即使開冷氣，溫度仍很高。

其中深水埗天台屋及觀塘鐵皮屋的室內溫度高於室外，鐵皮屋較天文台於小暑（7月6日）錄得的平均溫度高出7度。調查顯示，九成受訪者因居所太熱引致身體不適，包括情緒不穩（60%）、失眠/睡不好（83%）、皮膚問題（53%）及暈眩（34%）等。95%受訪者認為，即使在晚上亦感受到高溫。

九成受訪者太熱感不適 調查發現，受訪者的每月家庭入息中位數為1.1萬元，遠低於全港的2.12萬元。基層赤貧如洗，住屋開支壓力沉重，租金連水電費用佔入息中位數的47%，創5年來同類型研究的新高。調查發現劣質居所的面積中位數為110呎，有約一成受訪者的家中沒有窗戶，47%受訪者因「窗戶太小」或「對流不足」而認為開窗無助降溫。

團體倡補助增抗熱物品 社協建議，政府每年派發劏房水電津貼，或水電機構在政府登記劏房後，可在水電費方面，以劏房除開戶數後的用量計算用量及收費，以免劏房永遠是最高用量收費；清晰定義劣質劏房客觀數值評定單位通風值，公開不合格的劏房名單，列明違規事項，例如「沒有窗戶」，避免劏房住戶誤租單位。當局亦應制訂能源補助，支援低收入劏房戶增設「抗熱物品」，例如遮光窗簾及隔熱板等，助他們度過炎夏。