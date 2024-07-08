17英基IB狀元 放洋留學成熱選

【本報訊】國際文憑大學預科考試（IB）於上周六放榜，不少傳統名校、私立學校及國際學校都狀元輩出，其中英基學校協會轄下7間中學共有17名學生考獲45分滿分佳績，另有43名學生取得44分榜眼成績。校方昨率領眾尖子亮相，大部分人選擇海外升學，有狀元希望到英、美或歐洲升學，亦有狀元希望到荷蘭升讀航天工程，期望將來可以設計飛機及太空船。而留港讀醫科亦是眾狀元的熱門之選。

英基學校協會轄下7間中學，共有17名滿分狀元，較去年多6人，他們分別來自英基港島中學英基英皇佐治五世學校、英基啓新書院、英基沙田學院及英基南島中學等。

6人留港讀醫 該17位狀元學生當中，有8位狀元計劃留港升學，有6位則選擇入讀醫科。有選擇留港讀醫的狀元表示，放榜前已分別獲香港中文大學及香港大學醫科課程有條件錄取，因家人與朋友都在香港，首選留在港升學。另有計劃入讀中大醫學院的狀元指，香港醫療人手緊絀，有意一直留港工作貢獻社會。