東呼即應：小小學子太直率 答題笑料百出

【本報訊】不知是否中國人社會「考取功名、高中狀元」的思想太根深柢固，總之透過功課、默書、測驗、考試瘋狂施壓一班學生、子女，竟然成為了「王道」，而網上有不少人發文，拍下學生們的爆笑功課，不少讓人發笑。

造句：「我只有一個爸爸」 有家長於社交平台發文，拍下子女以「只有」造句，答案欄竟寫上「我只有一個爸爸」，雖然搞笑十足，但確是事實，因此獲老師接受，相信老師當時也是邊忍俊不禁，邊勾上「紅剔」；另一個造句題則頗具創意，竟造出一句「下午財神至公園放風箏」，盡顯小朋友腦洞大開。

小朋友的世界往往很簡單，另一份「爆笑功課」着小朋友寫出或畫出自己希望在小學加設的設施，結果該名小朋友竟然將睡床畫在答題欄，把許多打工仔敢想不敢說出口的話，坦坦白白地用畫作表達出來。

看着這些爆笑功課，令人會心微笑之餘，也不禁想深一層，做學生的也未能吸收，這些功課做來是為甚麼，反觀芬蘭教育講究少功課、多玩樂，藉此提高小朋友的創作力、創造力，培養學習興趣，港官多次外訪考察，仍無改本地學生慘受填鴨式教育之苦，不禁令人嘆息。