院舍欠3成人手 團體倡優化輸入外勞改善

【本報訊】本港安老院舍人手短缺問題仍未解決，精神健康諮詢委員會主席林正財昨日在電台節目表示，要解決人手問題，院舍整體質素方可大大提升，但本港人口老化，勞工萎縮，院舍請人難，目前院舍仍欠二至三成人手，以往可每日為長者洗澡，現時只能隔天洗澡。

他認為可以透過優化輸入外勞幫助改善，外勞可「先培訓、後入職」，可研究如何與內地相關培訓機構合作，讓有關人員取得證書後來港服務，提高效率，亦較易適應香港工作環境。

籲用科技紓照顧者壓力 至於照顧者壓力方面，林正財表示，正研究透過樂齡科技為屋邨及屋苑建立更安全環境，讓患認知障礙的長者能安全地在商場和屋苑內活動，例如讓長者佩戴電子儀器，或以人面識別技術，確保長者不會走失。

林續稱，希望可以更好地支援照顧者的精神健康，照顧者有不同類別，亦涉及不同需要，向他們提供服務及支援不容易，他們生活日夜顛倒，情緒壓力大，照顧者熱線過去收到的求助，不少屬於情緒支援，照顧者要有渠道傾訴，當感受到被聆聽，已可減輕壓力。