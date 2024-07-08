數碼旗袍民族服大賽 AR展現

【本報訊】本港舉辦首個結合藝術、文化和科技的中華服裝設計比賽「數碼旗袍及民族服裝創意設計大賽」。今次比賽的小學組冠軍，由來自聖公會馬鞍山主風小學的姚程之的作品「神鹿騰飛」奪得；中學組冠軍由來自香港聖公會何明華會督中學的賴易俊的作品「蒼藍華裾」奪得，同時亦奪得「可持續發展設計獎」；大專組冠軍由來自香港高等教育科技學院的馮歷祺的作品奪得。

由香港高等教育科技學院（THEi）與ConnectAR聯合主辦的數碼民族服裝創意大賽，共吸引來自77間學校、超過400名學生參賽。參賽者運用AR技術，毋須實物布料剪裁的情況下，立體展現其旗袍和民族服裝的創作設計。主辦方於上周五（5日）頒獎典禮上特設服裝表演環節，中小學組的優秀作品以AR技術展示，由虛擬模特兒「穿上」作品走天橋，貫徹結合藝術、文化和科技的理念。

採吉祥元素 承傳文化 小學組冠軍的姚程之表示，為了比賽做了很多資料搜集，在圖書館借了很多關於民族服裝的書，當看到自己設計的作品以AR形式呈現出來很真實，很有滿足感。我的設計中採用裕固族的圖騰、蓮花，以及象徵吉祥的祥雲等元素，希望能將中華文化傳揚出去。

主辦方表示，是次大賽正是一個傳統文化與數碼結合的範例。中小學生可以透過AR技術把自己對旗袍及民族服裝的設計概念呈現出來，有助推動及傳承傳統文化及藝術。而中華煤氣公司指，作為是次大賽的合作機構，期望鼓勵年輕人善用科技，展示才華和創造力，將傳統變為時尚，並以此傳遞綠色環保理念。