當局：簡化地契續期具效率秩序

【本報訊】《政府租契續期條例草案》已獲立法會通過，並於7月5日生效。發展局局長甯漢豪昨日發表網誌指，新訂立的《條例》簡化地契續期方式，能有效率、有秩序地處理由2025年起陸續到期的大量地契；而在《條例》生效首日，即今年7月5日，地政總署已刊登首份「續期公告」，涵蓋當日至2030年年底到期的地契，合共376個地段，它們全部獲得續期。

助維持業權人投資者信心 甯漢豪表示，新法例下地政總署署長會在每批地契到期前6年，刊登「續期公告」為地契續期，業權人毋須如以往與政府簽立新地契，地契下原有的產權負擔、權益及權利，例如按揭等亦會順利過渡。甯漢豪認為，政府對於地契續期的明確態度，有助維持業權人和投資者的信心，便民利商，締造更好條件讓特區政府全力拚經濟、謀發展、惠民生。

她又舉例指，位於中西區的寶翠園是《條例》下首批獲得續期的屋苑之一；並引述其業委會第11屆主席及第6至8屆委員張玉蘭表示，在新續期機制下，業主毋須與政府訂立任何文件，而物業按揭、大廈公契、業主立案法團及業委會，亦會順利過渡而不受影響。張玉蘭形容，這是一個大喜訊，相信大部分業主亦會感到高興並且「鬆一口氣」，因為業主毋須要任何行動便可以完成地契續期。