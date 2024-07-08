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搶修完成樂富邨昨早恢復供水
水務署工人通宵在場進行搶修。
【本報訊】樂富橫頭磡南道近樂富廣場，前日有食水管滲漏情況，邨內多幢大廈及樂富廣場食水供應受影響。水務署工人通宵在場進行搶修，進度較預期順利，提前到昨日凌晨2時前完成，居民在早上有正常食水供應。另外，在搶修期間發現附近一段鹹水供水管出現滲漏，工人全速進行搶修，水務署感謝受影響用戶的體諒。
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