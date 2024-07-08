政府稱注資國泰獲40億回報

【本報訊】受到早前移民潮及疫情的打擊下，外界擔心香港資金流走。有財金官員指香港管理的資產規模有增長，再加上資金淨流入亦持續增加，故早前一些對資金離港的擔憂是不必要，又指疫情期間政府動用土地基金向國泰航空投資273億元，國泰早前已全數回購優先股，為庫房帶來近40億元的投資回報。

稱毋須憂慮資金離港 財金官員昨在網誌中指出，證監會將於本月發表去年度《資產及財富管理活動調查》報告，而香港去年在多重壓力下，資產及財富管理業務展示出強勁韌性，香港管理的資產規模穩站在31萬億元以上，溫和增長約2.1%，當中約有三分之二資產來自香港以外的投資者，與過去相若，而私募基金管理的資金規模去年亦錄得穩健增長，規模超過1.7億元，香港繼續穩坐亞洲區內第二大私募基金管理中心的地位，僅在龐大的內地市場之後。

受惠於私人銀行和私人財富管理業務的強勁表現，該官員指去年錄得的淨資金流入更較2022年增長超過3.4倍，接近3,900億元。而在香港註冊成立的基金，資金淨流入亦持續增加，在去年淨流入超過870億元，按年大幅增加超過90%，而有關數字已充分說明，因此早前一些對資金離開香港的擔憂是不必要。

針對有關數字所反映的現象，該官員認為即使國際地緣政治風雲變幻，不同地方的投資者對內地和對香港市場的前景，依然有所憧憬，最重要是香港要把自己的工作做好，以及不斷宣傳解說國家發展持續穩步向好。