紙包飲品回收機每「盒」一毫 環團斥唔吸引

【記者陳澋俊報道】廢紙包飲品盒有價，指定地點回收能獲得現金回贈！環保署上月起於3間綠在區區設「入盒機」，測試以機器收集廢紙包飲品盒，並向參與市民每個盒回贈一角。不過，入盒機要求投入的飲品盒不變形，只需在盒頂剪斜角並沖洗，一改過往剪開及攤平的回收要求。有環團批評回贈金額不吸引，又擔心沖洗不乾淨影響回收物質素。署方透露首月已回收逾5,000個盒。

須保持原形 清洗乾淨 港府計劃推出紙包飲品盒生產者責任計劃，推動生產商、零售商及消費者分擔回收責任。繼「入樽機」後，環保署會在5間綠在區區設置「入盒機」，測試應用機器回收紙包飲品盒。上月率先在「綠在深水埗」、「綠在屯門」及「綠在元朗」試用，另外兩部入盒機於本月在「綠在沙田」及「綠在東區」投入服務。入盒機只接受一般在港售賣、100毫升至兩公升的紙包飲品盒。

本報記者早前到「綠在屯門」觀察，期間有市民試用新機，惟發現部分投入的飲品盒未有剪開，疑未經沖洗，但仍能成功回收。記者嘗試將攤平的飲品盒投入機中，回收機即無法識別並拒絕接收，記者將飲品盒「還原」才能成功回收。而回收的速度約兩秒便完成程序。

港人每日棄置約20億個紙包飲品盒，只有少數會被回收。綠惜地球總幹事劉祉鋒笑言，「一盒一毫」並不吸引，難推動普羅參與，亦擔心飲品盒毋須剪開沖洗，會有飲料殘餘盒內，容易變壞臭，反而弄污其他回收物。紙包飲品盒回收廠「喵坊」營運總監盧智聰稱，回收紙包盒的最佳做法是剪開盒，徹底清洗並吹乾，但指現實上要便民，一般沖洗亦可接受。不過盛載奶製品的飲品盒容易「黐底」，宜多沖兩次，以免殘留物積聚發臭。

環保署回覆本報指，入盒機具備重量、外形等多重辨識功能，以減少回收不合規或有殘餘液體的紙包飲品盒。紙包盒被回收機收集後會即時壓縮，因此，市民在回收前需確保盒身不變形，以便入盒機能準確辨識可接受的紙包飲品盒。入盒機投入服務以來，已經收集逾5,000個紙包飲品盒於本地循環再造，而計劃成本預算為大約134萬元。