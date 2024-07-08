電纜測試 鄰廈天橋建𨋢停工多時

【本報訊】距離景華樓以北約200米的景樂樓對開，現時亦進行一項橫跨鳴琴路的行人天橋加建升降機項目。路政署懸掛的工程告示顯示，該工程項目於2023年12月5日開工，預計2026年6月11日竣工。工程開展至今逾半年，行人天橋通往好景工業大廈一端的2號升降機已完成地基並搭好工程鋼架，反觀1號升降機工程地盤，內裏除了一些路面被淺層掘起，街坊都說鮮見有人開工。由於一段長約20米的行人路面被圍封，旁邊約兩米多闊的單車徑就充當行人與騎車者的臨時通道。

途人單車爭路 促撤封 實際上，該項目的1號升降機位置曾懸掛告示稱，因等候電纜測試，工程須暫停，於6月1日復工。然而踏入6月下旬，地盤依然沒有甚麼動靜。屯門區議員鍾健峰表示，景樂樓雖不像對出是輕鐵站和巴士站的景華樓那麼多人流，街坊對圍封阻路的關注度亦有所不及，但途人和騎單車者擠在狹窄的臨時通道，終究是構成不便，因此大家都希望工程能盡快完成繼而解除圍封，若果工程遇上挑戰或阻滯，路政署應向附近的大廈法團等相關持份者充分說明。

路政署回覆本報查詢時指出，毗鄰景樂樓出口的加建升降機工程已順利展開，並沒有景華樓加建升降機工程的情況，工程團隊正按照訂定的工程方案及施工時間表，安排遷移受影響的地下電纜及電線，以進行升降機的地基工程。