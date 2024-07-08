山景邨行人路終獲解封 暢道等極未動工

本報報道兩周後 擋路圍板被撤走 本報早前獨家報道，屯門鳴琴路近山景邨景華樓的行人天橋加設升降機項目，因地下管道和接近輕鐵路軌的問題，拖逾年半仍未動工，其工地圍封導致居民與單車「窄道通行」，當消息曝光約兩周後，工程承辦商重新鋪好刨起的路面，把圍封單車徑和行人路的圍板撤走，雖然恢復通行，但何時重啟工程仍沒有明確日期。有議員直指政府應吸取教訓，須有具體可行的工程方案才可進行圍封，以免妨礙街坊出入之餘，又會產生政府工程效率低下的不良印象，並敦促當局盡快落實方案。

按人人暢道通行的第3階段計劃，屯門山景邨對出的一段鳴琴路，毗鄰景華樓的行人天橋需加設升降機。可是由2022年8月底開展的工程長期處於停工狀態，且封路範圍佔去單車徑和大部分行人路，本報早前披露情況後約兩星期，有關承辦商解除圍封，狹窄的臨時通道消失，街坊與騎單車者擦肩而過的情況不再。

工程新方案仍待磋商 至於何時重啟工程，路政署指與持份者磋商最新工程方案，又指考慮到新方案的擬建升降機工程仍會在鐵路保護範圍內進行，署方正就新方案的施工安排徵詢港鐵公司意見。承建商亦正規劃臨時交通改道方案，聘請獨立樹木專家評估方案所需的樹木保育工作。為確保新方案的可行性，署方預計在今年下半年於現有行人天橋樓梯結構坐落的斜坡一帶進行土地勘測。

對於解除路面圍封，議員陸頌雄表示歡迎，同時亦希望有關工程方案能盡早落實，讓街坊早日享用升降機設施。他指今次事件無疑是一個教訓，路政署要同各方持份者保持溝通，須有具體可行的工程方案才可進行圍封，以免妨礙街坊出入之餘，又會產生政府工程效率低下的不良印象。然而有關工程亦不宜再拖，且還要追落後，畢竟山景邨由入伙至今逾40年，不少居民已邁向高齡，加上工程多次修改方案亦浪費了不少時間。

該項目之所以拍板動工卻又幾乎零進展，因施工位置靠近輕鐵路軌，地下又滿布各種管道，原方案因涉及遷移污水管等地下設施，工程較為複雜並可能構成衞生隱患；修訂方案雖可迴避地下設施，惟位置卻更貼近輕鐵路軌，且未能取得持份者的共識。至於最新方案，是拆除行人天橋的部分樓梯及地基以騰出升降機的位置，此舉雖可同輕鐵邊界保持較長距離，亦可避免遷移地下設施，但工地範圍涉及斜坡勘探和樹木保育，工程團隊需與相關持份者商討。記者徐家浩