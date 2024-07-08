醫健：藥到病除：持續失眠需求醫

失眠是常見的睡眠障礙。除了心理因素外，生理因素如夜尿和時差都可以引致失眠。患者會感到難以入睡或容易醒來，亦可能會在白天更容易嗜睡，影響日常表現。如果失眠情況持續及影響到日常生活，便需要就醫。藥物上有不少選擇可以治療失眠：它們可以幫助入睡避免中途醒來，或者改善令患者失眠的生理症狀。

鎮靜劑較多副作用 常見的安眠藥有佐匹克隆（Zopiclone）和唑吡呾（Zolpidem），它們藥效較短，能夠幫助入睡，亦比鎮靜劑較少導致日間精神不振的副作用。但如果上述藥物未能改善病情，醫生可以按病情處方藥效時間不同的鎮靜劑，以確保患者可以減少中途醒來，但副作用（如日間渴睡和影響記憶）較多。不論選用以上何者，患者都應避免長期使用，以免對藥物產生依賴及耐受性。

至於新型的安眠藥如萊博雷生（Lemborexant）則可以改善患者入睡所需時間，惟患者需確保有起碼七小時睡眠避免日間渴睡。根據現行法例，以上藥物均為處方藥物，故患者不應該自行購買，及在醫護人員評估和觀察下使用。

減攝咖啡因助改善 在生活上，患者可以通過改善習慣改善失眠。患者可以減少攝取含咖啡因的食物，例如咖啡和茶，並在傍晚以後控制水分攝取，以減少因夜尿導致的失眠。患者不應使用酒精協助入睡，因酒力過後會導致夜間醒來。

睡覺前，患者可以播放輕柔的音樂或閱讀書本，以取代刺激精神的電子產品。如果20分鐘內未能入睡，患者應離床直至有睡意，讓身體適應睡床只是睡覺的地方，改善失眠。

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