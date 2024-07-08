公然展示煙膏價錢 酒吧挑戰法律罕見

灣仔突擊巡查行動 6客室內吸水煙遭票控 本港愈來愈多酒吧提供水煙，惟大多都無跟足法例刊登健康警告及法例要求的文字，更加入不知名糖漿香料調製加味，情況令人擔憂。本報日前直擊衞生署控煙酒辦公室人員突擊巡查灣仔樓上酒吧，發出6張定額罰款告票，並檢控酒吧負責人，涉嫌展示煙膏價錢以作零售，此舉與一般售賣香煙的廣告及訊息無異，情況罕見。行動中，控煙酒辦人員檢走多種吸食水煙的工具。

近年不少酒吧以水煙作招徠吸引顧客，甚至在街邊亦可見，有酒吧即使在室內場所也會提供水煙，實屬違法。此外，根據《吸煙（公眾衞生）條例》第9章，任何人不得售賣或要約出售任何雪茄、煙斗煙草或香煙煙草，除非是被置於零售盛器內，並在零售盛器上以訂明的式樣和方式展示健康忠告，故水煙與其他煙草產品一樣，在完稅後需要貼上警告字句以提醒消費者，惟近年許多酒吧所出售的水煙產品均無刊登健康警告。

控煙酒辦早前根據線報及經調查後，於7月6日晚上9時許，突擊巡查灣仔駱克道459至461號一間樓上酒吧，並檢控酒吧負責人，涉嫌在酒吧門口及選單內容中，明目張膽展示煙膏、煙嘴的價錢，與一般售賣香煙的廣告及訊息無異，情況較為罕見。

控煙酒辦又向吸食水煙的客人，因在室內禁煙區食煙，而發出共6張定額罰款告票，每張罰款1,500元。行動中，控煙酒辦人員檢走3支水煙槍、煙嘴、煙膏及煙喉等吸食水煙的工具。

未知貨品來源 衞生堪憂 控煙酒辦指出，近年不少酒吧為了方便銷售或防止煙膏變壞，或是因應顧客需要，從大盒的煙膏中取出所需的分量及口味進行調校，從而滿足顧客的需求。而經查問水吧負責人後，得悉負責人是以「WhatsApp落單」的形式預訂煙膏，但暫未知道其購買渠道是從何得來，擔心或有走私情況出現。

控煙酒辦又稱，用以調校煙膏分量和口味的透明膠盒並不乾淨，其衞生情況與合法香煙的製造場地相距甚遠，也不知道此類不明來歷的煙膏品質如何。控煙酒辦日後會持續在全港酒吧有執法行動，也會針對樓上酒吧多加巡查。