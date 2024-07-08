派單張乏成效 非法使用「風火輪」猖獗

【本報訊】俗稱「風火輪」的電動單輪車及電動滑板車持續在街上橫衝直撞，釀成多宗交通意外。然而本港現時仍未有針對這些電動可移動工具的法規。單在大埔警區及邊界警區，本年至今共拘捕65人。有議員認為執法部門派發宣傳單張成效不大，建議多在單車及行人路上，增加檢控違例使用該類車的市民，提高阻嚇性。

執法部門數據顯示，於大埔區及邊界區，首半年電動可移動工具的拘捕數字，由去年拘捕52人，增至今年首6個月拘捕65人。有關宣傳單張在去年共派發7,490張，至今年首6個月則已派發3,171張。

北區區議員潘孝汶表示，使用該類車大多為青少年，他們均缺乏道路安全意識，所以期望在學校、社福機構與地區機構合作多向青少年宣傳：而使用該類車的外賣員，可於社交平台多作宣傳。

居鄉郊「貪方便」 北區重災 另一名北區區議員賴心則指，居住於鄉郊的市民，因為都抱有「貪方便」及「僥倖不會被檢控的心態」等，大多都會使用該類車，而目前派發宣傳單張成效不大，建議執法部門增加檢控，以提高執法成效。

按《道路交通條例》，電動可移動工具根據定義屬於「汽車」。現時在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，最高罰款10,000元及監禁一年。