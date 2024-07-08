調查：近6成市民滿意網約車

【本報訊】當局即將推出優質的士車隊制度，有政黨調查發現，近六成受訪市民滿意網約車服務，滿意的士服務的市民則不足一半；亦有超過六成受訪市民認為應規管網約車。政黨表示，調查反映市民希望網約車合法化，建議向相關平台發牌，又指的士比網約車仍有價格優勢，呼籲業界勿抗拒競爭。

有政黨於上月11日至27日以語音電話問卷調查方式，訪問1,121名香港市民，結果顯示57.7%市民表示滿意網約車的服務，而滿意的士服務的市民則只有43.8%；有41.6%市民表示，平常一定會選擇「隨招隨停」的士；另有63%受訪市民認為，當局應規管網約車。

的士仍有價格優勢 籲勿抗拒競爭 該政黨表示，市民普遍滿意網約車服務，相信是由於網約車「明碼實價」、收費清晰，不會拒載及不能「揀客」，同時有網約平台亦設投訴機制，方便乘客作出投訴及獲得賠償。政黨指，超過六成受訪者認為應規管網約車，相信市民希望網約車合法化，建議當局向網約車平台發出經營牌照，從而作出規管。

立法會交通委員會將於本周五（12日）的會議討論有關當局規管網約車的研究結果。該政黨指，很多市民都希望除的士以外，有其他點對點交通選擇，若當局向網約車平台發牌，可以處理一系列問題，例如司機質素、稅收、保險等問題，引入競爭之餘，亦保障乘客安全。若研究結果不允許網約車平台接受私家車加入其車隊，相信不符合公眾期望。該政黨又指，的士比網約車相對優惠，即使網約車合法化，的士仍有其競爭力，呼籲的士業界不要抗拒引入競爭。