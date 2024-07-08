2視障人士投訴無理拒載 香港快運致歉賠償

【本報訊】有視障人士投訴於5月乘搭香港快運航機時，被機組人員要求落機，質疑航空公司無理拒載。香港失明人協進會昨日召開記者會交代事件，指兩名可獨立出行的視障會員，原定乘搭5月22日，由香港飛往日本東京的香港快運航班，由辦理登機手續至登機期間，地勤及機組人員均知悉他們為視障人士，並提供協助，包括將二人調至航機較前位置就座以方便落機。然而，當航機準備起飛前，機組人員以二人「達不到安全標準」為由，要求他們落機。在民航處介入後，香港快運始安排二人乘坐同日晚上前往東京的航班。

失明人協進會指，香港快運先後5次就事件作出不同解釋，質疑該公司「前言不對後語」。協會指香港快運並非首次不友善對待視障人士，要求母公司國泰航空進行獨立調查，查找責任、公開交代調查結果及道歉，並完善相關政策。其中一名受影響視障人士徐先生指，他當日登機後一名快運職員向他們詢問有否父母陪同，指他們不符合安全指引，期間態度不佳。下機後，亦有地勤一度表示，他們可乘搭同日較後時間的航班，徐直言當時感到奇怪，質疑為何較後時間的航班就會符合安全指引。

已檢討改進流程 免再發生 香港快運回應指，公司的地勤及機組人員均按標準安全程序，評估兩名乘客的情況。因地勤及機組人員作出不同判斷，為謹慎起見，確保所有乘客安全，將個案上報以作進一步評估。香港快運指因評估需時，二人未能搭乘原定航班出發，經管理人員評估後，確認他們可在沒有同行者情況下安全出行，地勤人員隨即安排他們乘搭同日航班，前往目的地，並就事件致歉及作出相應賠償。該公司稱，已就事件作檢討並改進工作流程，避免同類事件再發生，強調公司有嚴謹的平等機會政策。

平等機會委員會就事件作回應稱，不評論個別個案，但市民若認為自己在使用航空服務時受到歧視，可向該會提出投訴。平機會又稱，《殘疾歧視條例》保障有殘疾的人士在享用貨品和服務，以及使用設施方面不會基於其殘疾而遭到歧視，當中包括使用航空服務。平機會亦曾於2017年推出《無障礙航空簡易指引》，當中提到除非因操作或安全理由，否則航空服務營辦商不應以乘客行動不便或有殘疾為由，拒絕乘客預訂機位，或拒絕持有有效機票或已預訂機位的乘客登機。