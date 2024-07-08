謀拓南大嶼旅遊 生態康樂走廊正諮詢

【本報訊】為使旅遊業有多元發展，正進行公眾諮詢的「南大嶼生態康樂走廊」計劃，建議把長沙、水口、石壁和貝澳打造旅遊度假好去處，例如在沙灘增設親水設施、登山吊車及露天博物館等，既加強訪客保育意識，同時可促進地區經濟。有地區人士認為政府首要發展長沙碼頭及擴闊南大嶼公路，又指當區有很多風景宜人的外島，可考慮發展一小時「外島生態圈」。

葉劉日前與黨友到大嶼山聽取當地人士對相關計劃的意見，引述地區人士認為首先要發展長沙碼頭，而因南大嶼道路狹窄，興建碼頭後不但方便居民從水路往返，亦可吸引更多旅客從水路前來南大嶼觀光。其次，南大嶼公路非常狹窄，不少彎點路段需要擴闊，又建議政府盡快興建兩條隧道，打通大嶼山東面和西面。

具特色 倡建外島生態圈 地區人士指東面隧道由梅窩一直連接至東涌大蠔灣，此走線可避開愉景灣，方便大嶼南北的來往，而西面興建的隧道是連接石壁和大澳，認為此舉對發展大嶼山旅遊有極大幫助，同時又指出大嶼山有很多風景宜人的外島，建議不妨發展一小時「外島生態圈」，不論對外國或內地旅客來說，都是具吸引力的特色旅程。

她又引述地區人士對政府在沒有經諮詢下，把許多村民的農地規劃成「保育地」感到失望，指政府把村民87%農地規劃作「保育地」，村民根本無法發展，即使從事小生意、搞市集甚至開設士多均不可，更甚是政府毫無賠償，故希望政府能改變決定，或容許居民從事不會破壞生態的商業活動。

此外，位處偏遠的大浪村，現時有37個住戶每日只靠非正規及貴價小渡輪來往長洲，或者以山路往返其他地區，當地村民建議把現有碼頭改造成類似芝麻灣般設備較為完善的碼頭，以及擴建大浪至龍尾山陡峭的路段，方便長者出入。

現時大嶼南共有5個海灘，地區人士反映當中下長沙和塘福海灘經常因救生員不足而關閉，人流疏落下鄰近店舖亦暫停營業，故村民希望康文署能靈活安排調配人手，讓沙灘維持正常開放，帶動當地旅遊業。