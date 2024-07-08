斥發放未完成展品照片 誤導原創者 主辦方：中環「充氣奇蹟」如期舉行

【本報訊】中環海濱舉行「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內設有5個巨型充氣展品，主辦方稱靈感啟發自國際知名AI藝術家@joooo.ann（Joann）。惟Joann回覆傳媒查詢時批評展品非常醜陋及比例不好，要求停止展覽。主辦方Central Venue Management（CVM）於日前（6日）回應指控，公開與原作者Joann之間的電郵內容，當中提及Joann同意展品是受其啟發，並曾表示高興看到一切順利。主辦方指摘有媒體向Joann發放攝影效果差劣及展品未完成的照片，或會引起誤導，而《中環夏誌》及常駐節目「充氣奇蹟」亦會如期舉行。

公開電郵回應指控 CVM公開與原作者Joann之間的電郵，指出Joann同意「充氣奇蹟」是受@joooo.ann的作品靈感啟發，可見展品概念事前已取得原作者同意。另外，CVM一直透過電郵方式與Joann報告活動進度，Joann表示高興看到一切順利進行，並要求CVM在完成作品裝置後發影片和相片給她，讓她在其社交媒體上發布相關照片。CVM指，可見整個過程CVM一直與Joann保持聯繫，她亦准許CVM使用她的個人照片作宣傳之用。

CVM又重申，Joann沒有參與製作過程，亦從未要求CVM在展出前要先獲她的批准。有媒體向Joann發放攝影效果差劣及展品未完成的照片，或會引起誤導，有失偏頗。CVM亦已於《中環夏誌》開幕日（5日），以電郵向Joann發放完成品相片。至於《中環夏誌》及常駐節目「充氣奇蹟」則會如期舉行，又指首兩日已有6,000人次入場，證明活動受遊人歡迎。CVM亦強調，今次活動是私人機構主辦及出資的非牟利活動，並非政府項目及受政府資助。