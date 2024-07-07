黑的亂象禁一時 開放市場方治本

提起香港的士業，不論是市民還是旅客，幾乎一面倒劣評。最為人詬病是「黑的」的違法劏客行為，兜路拒載只是小兒科，濫收天價車資、粗口辱罵乘客等亂象層出不窮，才是最令人嘩然。執法部門聯同的士業界推出為期3個月的「蘭桂坊的士大使計劃」，自吹服務獲得提升，黑的情況減少。

有關方面聲稱，的士大使計劃自4月推出至本月初，已協助超過11,000名市民及遊客乘搭的士。對比今年第一季，第二季在蘭桂坊一帶與的士相關的投訴大幅減少45%，執法部門在針對性的執法行動中，共發出超過450張定額罰款告票及拘捕一人。由於收效良好，計劃將延長下去。

的士業界有撥亂反正之心是好事，但本港的士業良莠不齊，最主要原因是長久以來沒有競爭，絕非一個計劃就能扭轉，更非執法部門運動式執法就能杜絕。黑的劏客屬於違法，嚴懲是應有之義，但的士司機要是自身心態不改，即使行為不涉違法，一樣會被乘客唾棄。

想必不少人都有過被的士司機不禮貌對待的遭遇，路程短又嫌短，輕則黑面，重則破口大罵；路程長又嫌長，以不熟路為由拒絕過海；加上大部分的士都已老化，車廂殘破不堪，衞生情況欠佳，就連司機年紀也一大把，不少嚴重意外亦是由此而生。

近年網約車盛行，市民寧願支付較高車資，買一趟舒適安心之旅，反映車資多寡並非首要考慮，服務質素才是重點，不想貼錢買難受。以Uber為例，叫車時會提供司機資料和評價，以及路程、所需時間和車資，一切透明化，讓乘客更有預算，就算事後要投訴也有途徑；對於司機而言，接單時一樣會顯示乘客評價，事後亦可以給乘客打分，雙方權益更有保障。反觀傳統的士司機多為個體戶，司機也沒有動力提升服務質素，甚至以「做生意」而非提供服務者自居。雙方定位和期望存在落差，乘客投訴無門，結果陷入惡性循環，整個的士業死氣沉沉，愈做愈爛。

當然，每當說起網約車，的士商會及持的士牌者例必反應奇大，直斥為不合法，必須鐵腕取締。講到底，這涉及他們的切身利益，當然不欲有所改變，也不願面對挑戰。的士牌這麼多年來就只有18,000多個，自1998年至今都沒有增加，炒的士牌曾是部分人的致富手段，奇貨可居自然不欲有新的營運者加入競爭，損害自身利益。

問題是，世道已經改變，香港的士業不可能一成不變，永續自肥。內地網約車大行其道，傳聞也有內地品牌蠢蠢欲動，急欲進駐本港，的士業面對汰弱留強的衝擊已是大勢所趨。再次強調，的士服務「有口皆悲」已非朝夕之事，執政者不能只為利益集團服務而犧牲市民利益。既然港府言必稱以民為本，那就必須有實際行動，全面開放網約車市場，引入競爭提升質素，方是治本之道。