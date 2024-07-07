自成一家：工黨會調整對華政策麼

英國保守黨算是長期執政的政黨，一直居於核心統治地位。反觀工黨，雖然是第二大黨，實際上近年並無太大影響力。這次英國大選工黨竟在650個議席中，一口氣奪得400多席，保守黨只能保住100餘席，可說是幾十年來罕見的，也反映英國民眾在經歷多屆不靠譜的首相後，已對保守黨徹底失望。如無意外，工黨將有一段頗長時間執政，其對華政策備受外界關注。

保守黨一向緊跟美國路線，這次下台，北京肯定不會不高興。而工黨作為和保守黨對立的政黨，和中國往來甚少歷史包袱，上台後大概率會有一些新變化，包括與北京進行更深入的接觸，以求獲得經濟上利益，對中國來說這是相對較好的狀況。

事實上，工黨高層早前已表明會積極和中國全面接觸，宣稱將「在能合作的地方合作，在需要競爭的地方競爭，在必須挑戰的地方挑戰」。這番話雖然說得有些繞，說白了就是要和中國保持接觸，發展雙邊貿易，該做生意就做生意，有衝突就商量或者競爭，雙管齊下。政治原本就是妥協的藝術，這是北京可以接受的。

今年11月美國總統選舉後，特朗普可能再度入主白宮，一般預料他將施壓盟邦對北京更加強硬。但對大部分美國盟國而言，特朗普的不可預測性太高，不是很多國家願意跟隨。如果工黨選擇走多元化的外交路線，就會和中國親善一些，以更平衡的姿態謀求利益。

總體來說，工黨上台對北京是積極的信號，但也別抱太高期望，畢竟不管是哪個政黨執政，都無法改變英國是美國最緊密的盟友。當然，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。為了英國的國家利益，工黨肯定緊跟這句名言。