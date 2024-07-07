橫眉冷看：小日本只會欺負台灣

國際間的交往終究是憑實力說話，要是拳頭不夠大，則不論你如何以禮待人，甚至是屈己從人，別人也不會買帳，只會繼續欺到你頭上來。台灣政府對待日本，素來委曲至極，幾乎要把對方當親爹般供着。然而，台灣愈是退讓，小日本便愈是得寸進尺，近日有台灣漁民在釣魚島附近海域作業，竟然遭日方公務船扣押，須繳付600多萬日圓（約29萬港元）的保釋金，船長和船員才能獲釋返台。該漁船被指越界捕魚。

近年有部分台獨分子親日成風，甚至連釣魚島或釣魚台的名稱也不用，索性跟隨日本，將該處稱為尖閣諸島，但即便卑躬屈膝至此，小日本仍然不依不饒，日前還主動向台灣漁民下手。今天的釣魚島，成為了一處十分獨特的地方，中國大陸、台灣、日本都宣稱擁有該島的主權。日本漁民在釣魚島附近捕撈，台灣海巡署不敢哼聲，但中國大陸的海警船會予以驅趕。待至台灣漁民在該水域作業時，日本卻不肯禮尚往來，會派員阻截或者扣留。

所謂「柿子挑軟的捏」，小日本欺善怕惡，猶如魯迅筆下的阿Q，自己受了氣，就找弱者去發洩。阿Q經常欺負小尼姑，台灣政府卻未免太不爭氣，竟然主動去飾演小尼姑的角色。

在釣魚島海域所受的屈辱，正好給台獨分子上了深刻的一課。假如台灣當真脫離中國獨立，以寶島的武裝實力，恐怕就連自己的領土也保不住。小日本十分現實，也十分識趣，為甚麼近年很少有中國大陸的漁民會被日方扣押？說穿了，就是他們沒這個膽量，知道一旦胡來，中國大陸可能會加倍奉還。歸根究柢，這個世界始終是由強者所主導，台灣人要是真能想通這一點，就不會再抗拒兩岸統一。