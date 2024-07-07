龍吟虎嘯：拜登怎與前總統相比

對於拜登和特朗普兩位高齡政客爭奪美國總統大位，俄羅斯總統普京在看過他們的首場電視辯論後表示，他依然偏好拜登連任不變，表示克里姆林宮準備好與贏得11月美國大選的任何一方合作。

普京曾經講過，拜登比特朗普更易預測。其實，對特朗普不必預測，他多次講過勝選後即迅速結束烏克蘭戰事；但普京似乎還是不信任特朗普，儘管他說會認真看待特朗普迅速結束戰事的言論。

拜登年長特朗普3歲，表現有些「癡呆」，但贏得了普京的「容易預測」評價；特朗普的「年輕」、「有活力」、「反應敏捷」，卻讓普京覺得難以預測、不可信任，這大概只是普京的個人看法。大多數人大概會覺得拜登的高齡、「癡呆」與是否容易預測沒甚麼關係，特別是經過今次辯論，大家更看清他的健康狀況、腦袋是否靈光，會大大影響他的當選機率。

目前，拜登的民主黨和美國輿論，已掀起了逼拜登退選的風暴。黨內大佬、議員、州長等等都勸其退選，替代人選也已冒頭。雖說都不夠「分量」或「不怎麼樣」，但推他們出來博一博，都好過「讓人信心喪盡」、「必敗無疑」的拜登繼續參選。

迄今，拜登還是在硬着頭皮頂住，要參選大位到底。他明白黨內同志逼他退選，是因為身體健康原因，於是，他有針對性的表示，今後要增加休息和睡眠，改善健康狀況。他對20多位民主黨州長說，自己是因為工作時間太長、睡眠不足，加上數度外訪，導致過分勞累，才在辯論中表現不佳的；未來，他會晚上8時後不安排工作。

拜登陣營的發言人說，前總統小布殊晚上9點就上床，前總統奧巴馬晚上6時半一定要吃飯……大多數總統都會在工作和生活之間取得平衡，拜登也不例外。該發言人這樣輕鬆地講，似乎拜登就沒事了，但他忘了，這些前總統那時都是壯年，如今的拜登卻是老態畢現的八旬老翁。