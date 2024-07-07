感情失守 鐵錘扑爆妻子頭 夫𠝹刀自殘刺喉

鰂魚涌一對六旬夫婦，昨日疑因感情及家庭問題，雙方爆發激烈爭執，詎料有人情緒失控下，竟揮舞鐵錘猛力扑向妻子頭部。大廈保安員聞訊趕至，赫見女子血流披臉且雙手受傷，隨即擸起垃圾桶蓋制止，丈夫見狀隨即逃去。執法人員圍封大廈搜捕，期間丈夫現身並以𠝹刀割頸刺喉，最後被制服拘捕與妻子送院。人員經初步調查後，不排除有人傷害妻子後再自殘輕生。

案發現場為英皇道1122號康山花園7座。昨日上午10時許，在康山花園5座當值的姓易（55歲）保安員，得悉7座19至20樓梯間傳出打鬥聲，且有人大叫救命，隨即與同事趕赴現場查看。惟當他們到達後，卻發現一名男子揮動鐵錘，向其姓常（65歲）妻子頭部猛扑，她頭部淌血且痛極呼喊。

保安擸垃圾桶蓋阻施襲 姓易保安員見狀，為了保護傷者及制止施襲者進一步逞兇，遂隨手取起一個垃圾桶蓋，不顧危險上前阻止傷者丈夫，有人見狀即時沿樓梯逃去，易的同事則報案求助。救護員接報趕至，經檢查後證實常婦頭部有7處傷痕，前額有一處傷痕，同時雙手亦告擦損，替她敷治包紮後，再由救護車把她送往東區醫院作進一步治理。

另一邊廂，執法人員圍封大廈搜捕，同時翻查現場一帶的閉路電視錄影片段，以追查施襲者行蹤。期間，人員發現一名男子，手持一把𠝹刀割頸及喉嚨，他隨即被撳地制服，並由救護車送院救治。人員經初步調查後，不排除有人因感情及家庭問題與妻子爆發爭執，情緒失控下襲擊妻子後自殘輕生，遂以涉嫌「傷人」罪，拘捕該名姓黃（67歲）男子，至於事發原因及經過仍有待進一步調查。