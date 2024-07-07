飛越啟德150體育活動 逾12萬人次參與

【本報訊】啟德體育園社區項目「飛越啟德」自2018年成立以來，已推出逾150個社區體育活動，吸引超過12萬人次參加。此外，啟德體育園主要設施預計可於今年年底前落成，並於明年上半年啟用。

冀提升健康生活質素 「飛越啟德」其中受市民和企業喜愛的活動包括「十八區文化飛步遊」、大型運動嘉年華「啟德 Get Set Go」及「100 KM 跑步機慈善挑戰賽」等。項目組稱「飛越啟德」旨在提升公眾對運動和健康生活的興趣和認識，促進文化、體育和旅遊的融合和發展。為市民提供更多參與體育活動的機會，讓更多人投入運動，提升健康和生活質素。

啟德體育園位於啟德國際機場舊址，啟德體育園項目總監Mr.John SHARKEY指，啟德體育園佔地約28公頃，園區主要設有一個可容納50,000個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可以配合不同的體育運動以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；還設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。