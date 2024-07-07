首破地下私煙廠 絕密生產線曝光

衞生惡劣立立亂 檢2000萬支值1.2億元 香港海關根據線報，上周三追蹤一個由泰國抵港、被運送至文錦渡一貨櫃場的可疑貨櫃，同時拘捕4名男子，在貨櫃場檢獲大批私煙及製成煙草，搗破一個大型私煙倉。人員跟進調查，同日搗破一個在流浮山、以鐵皮倉作掩飾的地下製煙工場，檢獲包括生產及包裝私煙機器、製造私煙原材料及一批私煙。案中檢獲共約2,050萬支私煙及約3.5公噸製成煙草，估計市值共約1.2億，檢獲煙草應課稅值約8,200萬元。這是海關歷來破獲的首宗非法製煙工場案。

拘3貨車司機1跟車工 海關早前鎖定一個規模龐大、組織嚴密，活躍新界區的私煙集團，經過多個星期追蹤調查後，鎖定文錦渡一個貨櫃場及流浮山一間鐵皮倉庫，懷疑被不法分子利用作私煙儲存倉。至上周三，關員發現一個由泰國抵港、報稱載有木材的40呎長海運貨櫃，將運往文錦渡的貨櫃場。人員埋伏監視，期間發現3輛貨車駛至，3名司機及一名跟車工人隨即落車拆櫃卸貨，關員隨即上前，拘捕3名貨車司機及一名跟車工人（29至46歲），並扣查該3輛涉嫌用作分銷私煙的貨車，同時在該個40呎長貨櫃及其中一輛貨車，檢獲707萬支懷疑私煙。

其後，關員在該貨櫃場內另外兩個冷凍貨櫃及一個普通貨櫃內，檢獲約3.5公噸製成煙草、240萬支盒裝煙、840萬支散裝煙及60萬支不合規格或有所損毀的懷疑私煙。初步估計，該批煙草可製造逾500萬支私煙，檢獲物品包括一批製造香煙的消耗品，以及大量較為罕見的散裝香煙。由於用作裝放私煙的紙箱並不常見，關員懷疑位於流浮山的鐵皮倉庫另有內情，因此趕赴該鐵皮倉庫作突擊搜查。

關員在流浮山的鐵皮倉庫內，發現一間大型組合屋，屋內有一條完整的香煙生產線，包括負責捲煙及包裝的大型機器，小量已製成的盒裝及散裝香煙，大批外盒、濾嘴、煙紙及紙盒等製煙原材料，以及200萬支製成但不合規格的香煙。人員到場時，相信由於煙絲耗盡，該條生產線已沒有運作，但不排除私煙集團計劃把存放於文錦渡的製成煙草運往上址生產私煙。

捲煙包裝機器藏組合屋 海關指出，私煙集團在製煙工場投資巨大，檢獲的機器約值250萬元，相信由外地走私有關二手機器組件，並由專業技術人員重新組裝及管理生產流程，估計生產線需要多名技術人員同時運作。生產線所在的組合屋藏身鐵皮倉內，並以工業用隔音棉包覆，可以隔絕光線及機器運作聲響，加上不法分子主要在深夜製煙及散貨，以免引起外界注意。屋內部分器械依靠太陽能板供電，避免因高用電量引起懷疑。

被捕4名男子其後已獲准保釋候查，海關將循私煙生產線機器組件、原材料的來源及走私途徑、兩個涉案場地的業主及租戶身份、以及涉案私煙在本地散貨流向等方向調查，並與外地執法機構合作追查案件，不排除有更多人被捕。海關續指，相信該製煙工場生產線在試行階段，製煙質素不穩定而導致有大量不合規格的成品煙，同時現場衞生惡劣、欠缺監管，不排除吸食有關私煙會嚴重影響身體健康，呼籲市民切勿購買來歷不明的香煙。