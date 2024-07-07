舊衫變新裝 體現環保可持續發展

【本報訊】過時不合身的衣物也可大改造，變廢為寶！有機構昨日舉辦「衣衣不捨」環保時裝設計比賽，模特兒在「天橋」上「行Catwalk」，展示30套由回收物料或過時衣物製成的環保時裝，其中更有4套「潮服」成功在比賽中脫穎而出，成為不同組別的冠軍作品！擔任評審的港燈董事總經理鄭祖瀛表示，希望比賽能鼓勵市民減少浪費、珍惜資源。

「衣衣不捨」環保時裝設計比賽共有超過220份參賽作品，當中有30件入圍作品，充分體現環保和可持續發展元素，這些再生服飾來自公眾和校園的業餘時裝設計師的精心設計，而比賽上由模特兒「行Catwalk」，演繹了這些與別不同的「迎新」衣裳。

港燈：配合時代 響應減碳 鄭祖瀛表示，發電和時裝的共通點，就是要配合時代需要，故港燈近年不斷增加使用天然氣發電，響應「減碳」和「碳中和」的大趨勢，又會積極研究使用綠氫達致零碳發電，全力配合政府的氫能發展策略，緊貼新能源的發展和潮流。

市民若有興趣觀賞這些環保衣裳，可於今日起一連兩日到中環街市，向這30套「衣衣不捨」的入圍作品取經，看看可否「轉廢為潮」循環利用，再生環保時裝。