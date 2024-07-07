新田科技城 大興土木毀濕地捱轟

【本報訊】中國政府上月公布《候鳥遷飛通道保護修復中國行動計劃（2024-2030年）》，計劃提出多項保護候鳥的的政策目標。天文台前台長林超英昨在社交平台發文表示，中國發表的計劃能加強保護修復候鳥遷飛通道，反觀香港就以新田科技城之名在重要濕地上填土建樓房，認為港府以「一國兩制」之名拒絕盡生態保育的責任，狠批「香港真是寵壞的孩子！」

去年發現78黑臉琵鷺集群 林超英表示，新田科技城的選址，在去年曾觀察到有78隻黑臉琵鷺集群，數目超過全球種群1%，足以成為拉姆薩爾國際重要濕地。他認為，如果沒有「一國兩制」的盾牌，新田濕地肯定會入選為保護和修復的關鍵棲息地，但不幸地，有人藉「兩制」為名，拒絕與國家一起面對全球生態保育，尤其是濕地保育的責任。

「中國行動計劃」有助加強保護修復候鳥遷飛通道，當中提出在2030年將90%的候鳥遷飛通道關鍵棲息地納入有效保護範圍、80%以上的候鳥種類得到有效監測等多項目標。而該項計劃亦會綜合考慮受威脅候鳥物種數量、候鳥種群數量佔全球（遷飛路線）比例，和候鳥數量等指標，篩選關鍵棲息地，強化保護和修復。