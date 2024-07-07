當局：社工註冊局非政府控制

孫玉菡不同意新註冊局民選委員比例減少，是政府控制註冊局，強調改組後仍然維持8名民選委員，今次委任包括德高望重、在業界有經驗的翹楚，能為社工專業貢獻。孫又指，雖然委任成員多數來自大機構，但委員並非代表機構，而是以個人身份獲委任，有專業知識及資歷，又認為委員來自大機構，能接觸更多社工，有利工作。

至於新註冊局的首要工作，包括制訂維護國家安全的機制，處理干犯相關罪行的社工註冊，又會檢視現有社工工作守則，認為以往條文有問題，要改善以符合法律要求及社會期望。他指，改組後支援更生人士的精神原則沒有改變，除非曾干犯嚴重罪行，或嚴重損害社工專業聲譽，否則在註冊局委員一致通過下，仍能出任社工。