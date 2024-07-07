昨「小暑」錄34℃ 140年來最熱

【本報訊】受到副熱帶高壓脊影響，本港昨日迎來140年最熱的小暑！昨日是二十四節氣的「小暑」，本港氣溫亦暑氣逼人，天文台錄得最高氣溫攝氏34度，與2016年7月7日的小暑氣溫相同，當日是天文台自1884年有紀錄以來最熱的小暑日，換言之，昨日的小暑高溫平了這個紀錄。

昨午艷陽高照，下午4時30分，本港普遍地區最高氣溫超過攝氏33度，上水高見攝氏36.6度，熱冠全港；赤柱及大隴分別達最高攝氏35.5及35.4度高溫。

天文台預測，副熱帶高壓脊將會在未來一兩日稍為減弱，華南沿岸有幾陣驟雨，但是天氣酷熱，天文台預料高空擾動會在下周中期為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，一股偏南氣流會在下周後期逐漸影響華南，該區仍然酷熱。

二十四節氣中的小暑，自古以來都是觀察炎夏的重要節氣，傳統有「小暑過，一日熱三分」之說，古人也指「暑氣至此尚未極也」，即暑熱至小暑還沒到頂點，炎夏將繼續逼人來。

未來9日持續酷熱有驟雨 另外，9天天氣預報顯示，未來9天本港日間繼續酷熱且有驟雨，氣溫介乎攝氏28至33度，期間有5天局部地區有雷暴，相對濕度介乎65%至90%。