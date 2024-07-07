劏房戶談簡屋訴求 最怕約滿未能上樓

盼獲搬遷費裝冷氣 居住期限彈性處理 針對本港的不適切住房現象，除了推行簡約公屋計劃，解決劏房問題工作組亦將於8月向政府提交報告，提出可行有序的解決方案。昨日有議員與一批劏房戶對談，收集有關簡約公屋和取締劣質劏房的意見。有劏房戶表示簡約公屋只是短期居所，冀可提供搬遷費和增設冷氣機，又憂慮租約期滿但仍未獲派公屋，希望居住期限能具彈性；以及建議組團實地參觀，讓住戶掌握新社區的環境和交通狀況。取締劣質劏房方面，認為面積少於7平方米的單位不宜出租，然而規管也不能太嚴，畢竟劏房仍有一定的需求。

現正接受申請的簡約公屋第一期，分別有元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,400個單位。議員鄧家彪表示，只要輪候公屋達到3年就合資格申請，租金水平約莫是公屋的九成，單位內無冷氣，但有熱水爐，居住環境一定較劏房好，況且有社區服務機構負責營運，協助小朋友轉校、幼兒託管、就業輔導等。有劏房戶表示選擇入住哪一個簡約公屋項目，需考慮買餸、上班和上學的安排，建議組團實地參觀讓住戶了解實際情況，好過單憑圖片或相關資訊的描述。

當局冀關愛基金付搬遷費 劏房戶葉女士指入住簡約公屋若自行安裝冷氣機，將來遷出就要花一筆拆除的費用，而拆下的冷氣機又未必適合將來的居住環境，因此建議簡約公屋增設冷氣機。亦有入表申請簡約公屋的住戶表示，擔心入住之後若屆租住期滿但又未獲分派公屋，盼簡約公屋的租住合約能有一些彈性。

議員陳穎欣表示，當局為促進簡約公屋的入住率，冀透過關愛基金支付搬遷費。簡約公屋增設冷氣機是好建議，然而政府面對財政壓力，房屋局局長曾表示希望有團體捐贈。其實合資格的簡約公屋申請者，其輪候公屋的位置會繼續保留，入住簡約公屋的住戶不必過慮。

倡社工供資料訂取締名單 談到不適切住房，鄧家彪指政府擬立法取締劣質劏房，並考慮訂立登記名冊，讓只有符合準則的劏房方可載入出租名單。然而「劣質」的定義仍待議，但不外乎是無窗、欠缺通風、天花或牆身有嚴重石屎剝落、廚廁合一、防火安全問題、嚴重鼠患或蟲患和居住面積太細等。大部分出席討論的劏房戶都認為劏房面積少於7平方米不宜出租。有人指本港劏房數量多，政府難以徹底掌握情況，建議應改由上門跟進劏房戶的社工或社福機構，向政府提供資料並經由認可人士檢視，以訂立不宜出租的劏房名單。陳穎欣就期望政府就劣質劏房作出清晰定義，如最低面積的標準，在政策落實的過程中，需優先考慮兒童利益，包括為受影響的住戶提供支援。

在九龍城道租住劏房的洪女士指，她與丈夫和3個兒子，一家5口擠在面積約200平方呎的蝸居，不計水電雜費月租5,500元。由於位置近大馬路，塵多嘈雜，且有老鼠從廁所的抽氣扇爬入，居住環境極不理想。她說已輪候公屋多年，因考慮到兒子的返學情況，會選擇牛頭角的簡約公屋項目。她同意政府對劏房作出適度規管，但是措施不可太過嚴苛，事關每年都有許多新來港人士，對於廉價的劏房還是有相當的需求。