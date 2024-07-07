醫健：伶牙俐齒：擊破洗牙小迷思

很多人對洗牙有着誤解，對其態度也有很大的分歧。有病人一生人不洗一次，亦相反有病人每季不洗不行。有病人能夠接受數十元的洗牙，甚至淘寶的洗牙機自己處理，亦有病人不希望讓牙齒衞生員代勞。

洗牙可以洗壞牙洗壞人嗎？ 當然可以。超聲波洗牙儀器可調校強弱，不正確地使用儀器有可能可以刮花牙齒表面，或是瓷牙套表面。現在很多不同專業領域的儀器，也能在網上買得到，沒有經過專業訓練就DIY洗牙，其後果可能可大可小。另外，儀器的事前消毒十分重要，洗牙聽着好像是很簡單的事，但是洗牙過程中可以構成微細傷口，如果儀器沒有經過徹底消毒，有機會「洗個牙」而染上疾病，就真的是因小失大了。

洗完成口血，手勢真差！ 不能下如此結論。洗牙有比較多血，除了醫生手勢不佳洗傷你的可能性外，病人自身有牙肉發炎亦是常見原因之一。病人如果有牙肉發炎，發炎表面一碰就可能會破掉，繼而流血。要做一個盡責的服務提供者，如果該醫生希望幫一個盡是牙肉發炎的病人徹底清潔，可能換來的是一個「很痛成口血」的負面的評價。相反，可能所有發炎位置一律不碰，像是蜻蜓點水式為病人做最表面工夫，可能會得到一個「很舒服」的正面評價。其實要解決如此問題，方法離不開清晰的溝通，在任何治療前醫生會先作詳細檢查，診斷病人情況，事先跟病人表明治療可能會發生的情況，當病人清楚表示明白並同意進行該治療，相信誤解會得到減少。

洗牙令我牙縫闊了 不是的。當牙周健康的時候，牙骨未曾失卻，牙肉未曾萎縮的時候，曾幾何時牙縫是滿滿的被牙肉填滿的 （結構名稱為牙齦乳頭）。但是當牙肉發炎，牙骨溶解，牙周病形成後，牙肉開始萎縮，病人會發現牙縫變疏，牙腳變長，這都是牙肉萎縮後出現的現象。當牙菌膜長時間在牙腳表面上積聚，牙菌膜有機會會鈣化形成牙結石。而當該表面很長時間也沒有被清理好，牙結石持續積聚，變成「萬里長城」，病人久而久之就會習慣牙石城牆的存在，習慣牙縫被牙石封住的感覺。當牙醫洗掉牙石後，病人就會有錯覺，以為牙縫被洗牙過程弄大，誰不知牙肉已經萎縮，病人錯過了正視問題的機會。再次，與醫生好好溝通就可以解開誤會。

牙齒衞生員洗？我只給醫生洗！ 有某部分病人很不願意讓牙齒衞生員作普通洗牙，認為醫生洗比較好。我個人是不認同的。牙齒衞生員在菲臘牙科醫院受了兩年的訓練，洗牙以及口腔清潔指導正正是他們的專業範疇之一。當他們每天都專門做同一樣可應付的工作，只要同事用心做，手勢及工作完成度未見得會比醫生差。 再者牙齒衞生員根據規定要在醫生的監督下完成工作，而所有診斷也應該由醫生負責，所以醫生會檢查及解釋情況再由衞生員洗牙，病人不必過慮。

當然，如果病人有再嚴重一點的情況例如嚴重牙周病， 那深層的治療由誰負責比較適合就再作別論了。

牙周治療科專科醫生陳溢謙