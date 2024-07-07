牙醫註冊例修訂 當局：大家已傾好

【本報訊】政府提出修訂《牙醫註冊條例》，要求牙科學生實習一年才能執業。有衞生官員昨日表示，草案已到最後的立法階段，相信很快會通過；又指明白牙科學生對實習一年的要求有意見，牙醫管理委員會已在早前見過牙醫學生解釋詳情，形容大家已傾好。

衞生官員在電視節目表示，增加實習要求最終只是為學生本身和市民着想，相信學生都理解，用一年時間培訓好手藝及基本功，並加深經驗，對他們是有好處。

另外，醫院管理局宣布成立公立醫院系統管理檢討委員會，全面檢視醫管局的運作和風險管理等。他指醫管局成立逾30年，總有地方可以改善，亦有需要與時並進，又認為是時候要作檢討。展望未來的工作，他強調有新政策要盡快推出，之前啟動了的政策可以做得更深更好，例如基層醫療健康，未來必須要加強推動。

控煙「絕對未去到盡」 對於早前有意見質疑政府公布的10項短期控煙措施是否「去得太盡」，他強調「絕對未去到盡」，又指多年來政府的控煙政策都是多管齊下、循序漸進。他舉例室內禁煙，指當時市民亦有不同意見，但現時則可享受室內無煙的環境。當局制訂措施時，需考慮預計成效、執行時涉法律的困難及市民接受程度，會密切監察成效，再考慮推出中長期措施。

該衞生官員又稱，世界衞生組織規定煙草產品的售價其中百分之75應是稅款，他指去年增加煙草稅，加稅後約百分之62、百分之63，今年再次增加仍佔約百分之65，強調當局增加煙稅是循序漸進，不會一步到位加至百分之75。他強調，加稅幅度仍有空間，會循序漸進再作檢討。