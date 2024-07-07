校園建療愈空間 正向思維助減煩

疫後市民不開心 心理健康應着緊 港人精神健康情況堪虞，抑鬱、工作及生活壓力甚至自殺問題頻生。有大學去年獲政府資助，聯同團體推出「疫後正向心理健康—共建療愈校園」計劃，為學生和教師創建疫後的校園環境。計劃第一階段由專業人士指導，955名中二至中四學生於校園內創建96個「療愈空間」。有官員致詞時指，香港人有時候心理不太健康，疫情後亦有不少市民感到不開心，他說：「我們有時發覺家裏的外籍傭工工資不是很高，但他們很開心。」呼籲參加者及市民多些正向思維。

理大培訓中學生成健康大使 共建療愈校園計劃由理工大學聯同浸信會愛羣社會服務處合作開展，計劃於去年3月至本年7月間舉行，為期18個月。完成第一階段培訓的中學生中，會有150人獲選參與理大情緒及精神健康工作坊，培訓他們成為所屬學校的健康大使，負責設計及帶領於校內舉辦的情緒健康活動。

去年本港迭傳學生自殺事件，教育局亦推出《4Rs精神健康約章》，讓學校重視學童精神健康。「療愈校園」計劃負責人、理大應用社會科學系助理教授黎可欣就指，計劃的獨特之處在於團隊將學生視為合作夥伴，鼓勵學生積極參與之餘，亦賦予他們主導設計校園環境的機會。讓學生從以往被動地接受服務，變成主導角色。學生可以提升社交、團隊合作等能力，亦能擴闊視野。有參與計劃的學生表示，透過計劃學會了如何在高壓環境中尋找解壓方法，亦學會了如何面對突如其來的壓力和焦慮情緒。

政府官員續指，疫情後有不少市民感到不開心，政府進行扶貧項目時，亦發現到不少長者精神健康情況堪虞，雖然目前已經有「關愛隊」等服務，但仍需要更加努力。官員又指，青年是社會的希望、未來及棟樑，社會要為他們開拓更大空間、開創更多機會，讓他們盡展所能。