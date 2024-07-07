39校獲頒綠化校園工程獎

【本報訊】康樂及文化事務署昨日在九龍公園體育館舉行綠化校園工程獎頒獎典禮，向39間學校頒發獎項，表揚其綠化校園工程，以及對綠化環境的貢獻。康文署每年透過「綠化校園資助計劃」提供現金資助，鼓勵在校園多種植花木。署方表示，計劃自2000年推出以來，參加的學校由最初的300多間增至現時的接近900間。

綠化校園工程獎分8組，其中大園圃種植中學組冠軍為基督教香港信義會宏信書院（中學部），而小學組冠軍則為光明學校；小園圃種植中學組冠軍為佛教何南金中學，小學組冠軍則是海怡寶血小學；園圃種植幼稚園組冠軍是東華三院廖恩德紀念幼稚園。至於植樹工程組冠軍則是粉嶺公立學校，園藝保養組別冠軍是博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校，東華三院廖恩德紀念幼稚園則是最具環保意念組冠軍。

近900校參與資助計劃 康文署總康樂事務經理（綠化運動）戴婉君於頒獎典禮致詞指，「綠化校園資助計劃」是「綠化香港運動」的教育及社區參與活動之一，深受歡迎，參與的學校由最初300多間增加至現時接近900間；而校園的綠化工程水準亦不斷提升，成績令人鼓舞。她續指，參與種植活動的師生上下一心，令校園更翠綠幽美；部分工程更注入環保元素，有助加強學生的環保意識。

康文署自2000年推出「綠化校園資助計劃」，每年均透過計劃提供現金資助，鼓勵更多綠化校園活動和花木種植，增進學生對園藝的興趣和認識，美化校園環境。資助計劃的對象為本地中小學、幼稚園和特殊學校，並設有綠化校園工程獎，以嘉許表現優異的學校。