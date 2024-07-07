IB放榜 港至少誕27狀元 諗升學各有盤算

有女生擬往英美 男拔生冀本地讀醫 國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日放榜，綜合已披露成績的學校訊息，全港至少有27名考生考獲45分的滿分成績，成今屆IB「狀元」。當中，英基轄下的7所學校就產生17名狀元，拔萃男書院亦有4名。其餘分別來自滬江維多利亞學校、新加坡國際學校、聖保羅男女中學、保良局蔡繼有學校等。有狀元決定到外國升學，也有狀元準備入讀本港大學。

蔡繼有學校的林嫣同學考獲45分，是該校今年唯一IB滿分狀元。她對考獲滿分非常驚喜，指考試當天自己曾因身體不適而嘔吐，幸好未有影響成績。備試期間，她會靠跳舞及「做gym」減壓，亦認為保持充足睡眠相當重要。林同學讀書期間已到海外交流，計劃到外國升學。目前她已達到英國牛津大學和美國南加州大學的取錄條件。

拔萃男書院有4名滿分「狀元」。其中一名狀元鄒汶希決定報讀中文大學醫學院，畢業後亦預計會留港工作，望紓緩本港醫療人手緊絀問題。同為狀元的黃元熙希望在港大修讀法律，他覺得香港制度公平，一切要基於證據，也希望修讀法律可投身有意義的工作。

曾發生疑似跨時區作弊 今屆IB國際文憑考試期間，曾發生疑似「跨時區作弊」事件。有本地考生於試後發現試題連答案及作答方法於網上及通訊軟件上瘋傳，有試卷下載次數超過5.2萬次。由於IB為國際考試，各地以該地區的本地時間進行，不同試區的開考及完考時間均有差別。

聖保羅男女中學的狀元譚俊琛認為，事件對自身影響不大，而有關跨時區作弊情況亦難有完美解決方法。他建議設標準考試時間，將每個時區國家或地區的考試時間劃一，避免考生利用時區差異洩露試題。

黎皓月考獲44分，是應屆IB考試榜眼。她坦言作弊事件影響了自己應考心態，會擔心試卷成績「拉Curve」時受影響。不過她亦認為「道高一尺，魔高一丈」，未必有辦法完全避免作弊，惟有對自己能力抱有信心。另一位榜眼梁曦童亦表示心情受作弊事件影響，會因為作弊者可以預早針對題目作準備而感到壓力。不過她亦認為，在考試中相信自己十分重要。