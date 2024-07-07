將軍澳綁架幼童案提堂 2女被告還押至9‧23再訊

【本報訊】將軍澳廣場3歲仔被綁案，兩名被捕女子已被暫控合共一項「綁架」罪，案件昨晨在東區裁判法院提堂。早上8時許，兩名被捕女子黑布蒙頭，由執法人員押解到法院應訊，兩人在車內未有鎖上手銬，其中一名被告申請擔保被拒。蘇文隆主任裁判官應控方申請，將案件押後至9月23日再訊，兩名被告需還押。

被告依次為持雙程證的薛山山及持香港身份證的梁麗華，均報稱無業。兩人均需普通話傳譯。案發在上周三（3日）下午，一名3歲男童偕同胞姊在將軍澳廣場一遊戲中心玩樂，期間遭一名蒙面女子掩着口鼻強行抱走，對方留下聯絡方式及印有「不可報警」的字條，其後以短訊勒索折合約500多萬元的虛擬貨幣贖金。

執法人員追查後，揭發該女子與另一同黨合謀，利用嬰兒車及行李箱運走男童並藏參於附近住所。至翌日（4日）清晨，人員攻入「參竇」救人並拘捕兩名女子，不排除有人因財困犯案，獲救男童無表面傷勢，惟需留院觀察。案中事主家人無繳付贖金，暫無證據顯示疑犯與男童家人相識，而兩疑犯事前並不認識，為何合作及選中該男童擄走則有待調查。