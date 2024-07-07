東呼即應：迎東街市鼠患混帳 中醫館焗執笠離場

流失客人生意重傷 向東呼即應訴亂象 鼠患問題詬病多年，政府被揶揄平均萬元捉一隻老鼠，卻愈滅愈多。《東呼即應》接獲觀眾反映，東涌迎東街市鼠患嚴重，他在上址開設的中醫館亦告淪陷，老鼠在館內走來走去，藥架、藥材被咬；致電1823投訴，有關方面只給老鼠板、老鼠藥了事，店舖因鼠患問題令到客人都不敢來，決定在本月結業。有區議員指2022年時鼠患最嚴重，每晚均捉到很多老鼠；有蟲害專家批評，滅鼠患必須認真、及時，若愛理不理，往後問題變得棘手。

港府每年在滅鼠上花費甚多，包括引用紅外線、夜視鏡和熱能探測等高科技，但成效不明顯；又被質疑若熱能探測器亂置在大街大巷無視老鼠溫床，根本難以防治。在東涌開設中醫館的註冊中醫師許先生表示，店舖所處的街市滅鼠工作做的非常差，老鼠不僅四處出沒，更入侵店舖咬爛桌子、椅子及藥材架等，藥材亦不放過，見過最大的老鼠甚至有幼貓般大。

許先生稱，開業時有很多街坊光顧，後來發現有老鼠出沒，人流就漸漸減少，現在已經決定在今年7月結束營業，無奈指是被老鼠「迫遷」。

斥1823房會承租商互相卸責 許先生表示，已經多次通知承租商卻一直沒有結果，5年多前已開始投訴，他們只給老鼠板和老鼠藥，亦曾向1823投訴，對方表示已通知房委會，房委會又再通知街市承租商就當無事發生，各方將責任卸來卸去，不見環境有改善。

放鼠籠鼠板當交差 毫無成效 街市攝影舖店主表示，在街市見過老鼠，平時人多的時候情況會稍微好一些，但夜晚關舖時，就會見到老鼠出沒。街市豬肉檔主則表示，街市內很多坑渠，一定有老鼠。另有商戶也表示，附近老鼠非常多，他安裝了假天花也時有老鼠掉下來嚇到客人，若沒有天花則隨時有老鼠會掉下來。

離島區區議員葉培基表示，迎東街市開業至今約6年，過去亦都曾經收到街市有老鼠的投訴，而最嚴重的時候應該是2022年上半年，當時每晚都可以捉到很多老鼠。之後找了很多不同部門做跟進的工作，街市的鼠患情況才有所改善。

房署回應《東呼》查詢時表示，迎東街市由整體承租商負責街市的管理，承租商會定期放置鼠藥，鼠籠及黏鼠板，署方已要求加強日常清潔及防鼠措施，亦會分享創新科技給承租商偵測鼠蹤及制訂合適的滅鼠措施。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，老鼠膠只是輔助性質，能否黏到老鼠及能黏甚麼老鼠，例如若老鼠膠放了幾天布滿塵；若擺放位置不好或者太少，也不一定有效果。梁補充，一般在前線滅鼠的人員可能是清潔工和保安員等，沒有相關經驗，隨便放置老鼠餌、老鼠膠、老鼠籠就當交差，沒有系統性的跟進也難有成效。他建議，一旦發現有老鼠，就要認真去做滅鼠工作，若到後期鼠患成災，再去控制難度就會上升，所以不能因為只有小量老鼠就不置可否。

食署滅鼠業餘 「捉不到當無」 鼠患問題纏繞香港多年，與食環署滅鼠不夠專業及官員的只說不做有很大關係，例如食環署在全港19個分區劃設50個監察點，調查鼠患情況，但去年竟然爆出「大埔冇老鼠」的說法，被市民笑指「捉不到老鼠當無」，有專家更質疑有人將鼠餌放錯位置，指老鼠無可能「歸零」。

館內有老鼠走來走去（箭嘴示）。 東網版面新設計一撳即睇 許先生形容有老鼠大如幼貓（箭嘴示）。 東呼即應爆料熱線