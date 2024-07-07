港車北上 迄發出6.4萬許可證

【本報訊】「港車北上」已屆一周年，運輸及物流局局長林世雄昨日發表網誌，截至上周，已有超過6.4萬輛香港單牌私家車持有有效許可證，即大約每7輛合資格的私家車中，便有一輛參加「港車北上」。計劃增加了港珠澳大橋的車流量，截至今年4月下旬，經港珠澳大橋出入境車輛已突破了1,000萬架次。林指當局會與內地相關部門保持聯繫，密切留意大橋的運作，持續研究不同的優化方案包括返程預約事宜，並盡快推出可行的方案。

林世雄表示，「港車北上」申請初期，每個工作天僅接受200個申請，上月已增至每個工作天接受400個申請。今年5月起，合資格的續期申請人可於網上提交續期申請。登記抽籤的時限亦放寬至60日。「港車北上」車輛查驗中心增至3間，服務時間延長至晚上及周末。今年2月起，預約申請及取消預約出行的期限亦已縮短，申請者若需今日起行，昨日中午12時前預約或取消即可，毋須像初期般須在出行日前兩日預約、三日前取消。

逾300港貨車 准用大橋往來港澳 他又談及港珠澳大橋貨運工作，大橋澳門口岸跨境貨物轉運站在去年8月開始投入運作。香港與澳門貨車可由香港經大橋，分別到澳門口岸轉運站交收貨物，以及香港國際機場內的物流設施交收貨物，讓業界更便捷地運送貨物來往港澳，擴大客戶網絡，進一步促進兩地的經濟發展。截至今年5月，已有超過300輛香港貨車獲批准使用大橋運送貨物往來港澳。