十字路口燈位前落車 的哥當街小便

【本報訊】昨日社交網流傳一段片長58秒、的哥在交通燈位前當街小便的「車Cam」短片，片段顯示日期為7月5日晚上8時。片段甫開始，可見一輛市區的士，駛至十字路口交通燈位前停下，的哥隨即亮起「死火燈」及打開車門落車，並向尾隨拍下「車Cam」片的貨車司機「耍冧」。的哥隨後轉身背向貨車，再關上的士車門，懷疑當街「露械」小解。適時一名男子騎乘單車途經上址行人過路處，但他似乎未有發現的哥的舉動。

此時，貨車上兩男一女見狀即議論紛紛，戲稱「你老鼠，你唔係喺度屙尿呀嘛？」另一男子則說「咁都得呀！咁X急呀」、「黐X線你真係！」未幾，交通燈號轉為綠燈，的哥仍未小解完畢，貨車司機等唔切，於是把貨車切入慢線駛走，同時打開車窗嘲笑的哥「師父，你好嘢！」詎料的哥竟然回應「係呀係呀！人有三急」。貨車上的女子則「睇唔過眼」，怒罵「呢個黐線佬嚟呀，任何人都唔會咁做喇！」影片至此結束。涉事的士車頂燈未有亮起，惟未知車上有否乘客。有網民看畢影片後，指事發地點位於將軍澳區。

網民：行前啲咪有公廁 網民均對的哥的行為極度不滿，直斥「人有三急擺埋一邊都算，畜生咁款響馬路停低屙，呢度香港嚟呀」、「自己個膀胱都控制唔到、仲點會旨意佢控制到架車」；另有人笑謔的哥，「優質簡直係模範，有打燈有耍冧」、「行前啲近巴士總站咪有公廁囉，洗（使）乜喺度屙呀？」、「點急都唔係喺燈位開門就屙㗎」；亦有人指「可以分開告，報案是公眾地方行為不檢，報食環則屬公眾地方便溺，報交通是無故停車不依照交通燈號，飽晒。」